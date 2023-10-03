О налогообложении доходов граждан, полученных от сдачи жилых и других помещений в наем (аренду) на длительный срок.

Инспекция МНС по Могилевской области обращает внимание граждан, что доходы, полученные от сдачи в наем (аренду) жилых и нежилых помещений, машино-мест другим физическим лицам на длительный срок (более 15 суток) облагаются подоходным налогом с физических лиц в фиксированных суммах.