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Русская весна

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Российский «Гугл» обратился в суды для возврата десяти миллиардов рублей

Российский «Гугл» обратился в суды для возврата десяти миллиардов рублей

Обанкротившаяся российская «дочка» Google в 10 странах добивается признания и исполнения решения российского суда о взыскании с американской компании около 10 миллиардов рублей незаконно выплаченных ей дивидендов, следует из материалов.

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