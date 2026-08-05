Российский «Гугл» обратился в суды для возврата десяти миллиардов рублей

Обанкротившаяся российская «дочка» Google в 10 странах добивается признания и исполнения решения российского суда о взыскании с американской компании около 10 миллиардов рублей незаконно выплаченных ей дивидендов, следует из материалов.
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