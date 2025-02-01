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МИД России: израильский запрет деятельности БАПОР заслуживает осуждения

МИД России: израильский запрет деятельности БАПОР заслуживает осуждения

Вступивший в силу в Израиле закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) нарушает общепризнанные международно-правовые нормы и заслуживает осуждения.

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