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Шепитько, Быков, Цой. Для кого из звезд поездка в машине стала роковой

Шепитько, Быков, Цой. Для кого из звезд поездка в машине стала роковой

Певец Виктор Цой, актер и режиссер Леонид Быков, режиссер Лариса Шепитько, хоккеист Валерий Харламов, юморист Михаил Евдокимов, актер Александр Дедюшко, которого называли российским Джеймсом Бондом — все они на гребне славы ушли в считанные секунды.

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