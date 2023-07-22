Шепитько, Быков, Цой. Для кого из звезд поездка в машине стала роковой

Певец Виктор Цой, актер и режиссер Леонид Быков, режиссер Лариса Шепитько, хоккеист Валерий Харламов, юморист Михаил Евдокимов, актер Александр Дедюшко, которого называли российским Джеймсом Бондом — все они на гребне славы ушли в считанные секунды.