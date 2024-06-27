Что надеть даме, если вызвали в суд

Это то, что большинство людей испытает в своей жизни, и для некоторых это может быть стрессом. Работа присяжного требует определенного дресс-кода, поэтому планирование наряда для этого случая может оказаться непростой задачей.
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