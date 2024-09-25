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Журналист Бен Шапиро: Зеленский совершил худшую ошибку,поехав на завод в Скэнтон

Журналист Бен Шапиро: Зеленский совершил худшую ошибку,поехав на завод в Скэнтон

Обозреватель Шапиро назвал поездку Владимира Зеленского на завод в Пенсильванию худшей ошибкой.Политический обозреватель Бен Шапиро в своем YouTube-канале заявил о том, что визит Владимира Зеленского на военный завод в Скрэнтоне (штат Пенсильвания) является ужасной ошибкой.

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Комментарии
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Eduard
Демократия привела к власти кончееых идиотов !
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16 час.
Eduard
Кстати,его можно обвинить во вмешательстве в Выборы в США. Конечно его в этом не обвинят,он же СВОЙ.Хоть и сука,но СВОЯ!
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16 час.
Eduard
Чиновники ослы? Это прямое вмешательство в Выборы в США о чем они так любят Кремль обвинять!
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16 час.

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