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КГИОП разрешил строительство терминала ВСМ на главной улице Петербурга

КГИОП разрешил строительство терминала ВСМ на главной улице Петербурга

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал положительное заключение на строительство терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург в центре Северной столицы.

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