КГИОП разрешил строительство терминала ВСМ на главной улице Петербурга

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал положительное заключение на строительство терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург в центре Северной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии