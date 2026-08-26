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FiNE NEWS

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Сергей Панов назначен президентом федерации баскетбола Рязанской области

В Рязани прошла пресс-конференция, посвящённая стратегическому развитию спорта в Рязанской области. В ходе мероприятия было объявлено, что новым президентом федерации баскетбола региона стал заслуженный мастер спорта России Сергей Панов.

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