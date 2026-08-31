Собянин сообщил о запуске 32 новых электробусных маршрутов в Москве

За первое полугодие 2026 года в Москве начали работать 32 новых электробусных маршрута. Сергей Собянин сообщил, что город получил 43 электробуса нового поколения с системой зарядки, которая уменьшает массу машин и повышает их надежность и технологичность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ИИ Более 20 миллионо...
- Политолог Колчин:...
- ДШ Гендиректор «Газп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым