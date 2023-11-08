Интернет Starlink добрался до сельских школ в Казахстане

В Казахстане началось подключение сельских школ к спутниковому интернету Starlink компании SpaceX. Об этом было заявлено на совещании в Правительстве Республики Казахстан под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.
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