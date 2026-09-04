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Свадьба вопреки «проклятию» рода: правнучка миллиардера Изабель Гетти вышла замуж в Лондоне

Свадьба вопреки «проклятию» рода: правнучка миллиардера Изабель Гетти вышла замуж в Лондоне

В Лондоне сыграла свадьбу 32-летняя Изабель Гетти — наследница одной из самых богатых и известных династий XX века.

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