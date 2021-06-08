Пастрняк о 4:5 с «Айлендерс»: «Хотел бы я сыграть еще 5-10 минут. «Бостон» был лучше, удача была не на нашей стороне»

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк прокомментировал поражение от «Айлендерс» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:5, 2-3).

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