Мы протестировали проблемы с производительностью приложения Nvidia — игры могут работать на 15 процентов медленнее

Мы протестировали производительность в играх с новым приложением Nvidia App, которое устанавливается по умолчанию вместе с пакетом драйверов, и обнаружили, что в некоторых играх оно снижает производительность на 15 %.
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