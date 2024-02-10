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Счета Филиппа Киркорова заморожены в трех банках

Счета Филиппа Киркорова заморожены в трех банках

Финансовое положение Филиппа Киркорова, известного российского певца, оказалось под угрозой из-за действий Федеральной налоговой службы (ФНС), которая инициировала блокировку его счетов в трех различных банках.

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