Счета Филиппа Киркорова заморожены в трех банках

Финансовое положение Филиппа Киркорова, известного российского певца, оказалось под угрозой из-за действий Федеральной налоговой службы (ФНС), которая инициировала блокировку его счетов в трех различных банках.
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