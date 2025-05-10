Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Средства производства в частной собственности. А ты сам - наёмный рабочий. Маркса с Энгельсом толком не читал (так, в..."У меня 20 лет от...
  • В С
    Ну будут заповедные зоны, посреди огромной страны. Ничего страшного.А сколько их вооб...
  • карюкалов вячеслав
    Действительно.Захар Прилепин. 5...

Диаспора не смогла помочь: Судья отправила 12 иноземцев в тюрьму

Диаспора не смогла помочь: Судья отправила 12 иноземцев в тюрьму

Суд в Екатеринбурге: группа из 12 человек осуждена за незаконный оборот наркотиков В Ленинском районном суде Екатеринбурга 6 мая 2025 года завершилось громкое дело: 12 человек получили длительные сроки за участие в незаконном обороте наркотиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх