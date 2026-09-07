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RT Russia

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Мошенники воруют аккаунты детей через фейковые розыгрыши

Мошенники воруют аккаунты детей через фейковые розыгрыши

Мошенники маскируются под блогеров на YouTube, предлагая детям игровую валюту, чтобы украсть аккаунты в мессенджерах.

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