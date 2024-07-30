Появились кадры последствий прорыва дамбы в Карелии

Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Республике Карелия, не только стал причиной гибели одного человек и нанесения травм среди 10 местных жителей, но также нанес большой ущерб домовладениям и инфраструктуре.
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