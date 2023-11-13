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Футболист «Крыльев» Ежов рассказал, почему произошла стычка с Газинским

Футболист «Крыльев» Ежов рассказал, почему произошла стычка с Газинским

Полузащитник самарского футбольного клуба «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился рассказом о своих впечатлениях, которые были получены им от игры с «Уралом» и стычке с игроком екатеринбургского клуба Юрием Газинским.

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