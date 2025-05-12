Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Ливии начался вооружённый конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли, об этом сообщает издание Al Mayadeen.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Ливии начался вооружённый конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли, об этом сообщает издание Al Mayadeen.
Свежие комментарии