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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стала известна судьба Ан-2, убранного на время строительства терминала в Барнауле

Стала известна судьба Ан-2, убранного на время строительства терминала в Барнауле

Самолет был одним из символов барнаульского аэропорта и встречал пассажиров по прилете Самолет Ан-2, который встречал пассажиров, прилетающих в Барнаул, установят рядом с новым терминалом после завершения всех работ.

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