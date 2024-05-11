Русская весна
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Русская весна

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Россия и США не должны допустить начала третьей мировой войны, — американский ветеран

Россия и США не должны допустить начала третьей мировой войны, — американский ветеран

Россия и США несут ответственность за то, чтобы не допустить третьей мировой войны. Уверенность в этом выразил в интервью ТАСС американский ветеран Второй мировой войны, участник встречи войск СССР и США на Эльбе Фрэнк Кон.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Американцы не лезли бы туда, куда собака свой хрен не сует тогда и не не нужно было спасать мир от третьей мировой.
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