Екатерина Сергеевич: "Политика влияет на моду"

Мода - это огромный социальный институт, который развивается молниеносно, но при этом претерпевает постоянно какие-то реформы, и нельзя говорить о том, что мода живет отдельно от политики или от экономики.
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