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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о неудавшемся омоложении «Уорриорз»: «Нашим ответом станет глубина состава»

По словам главного тренера « Голден Стэйт » Стива Керра , он надеялся, что калифорнийцы в межсезонье смогут пополнить состав «более молодыми игроками», но понимает при этом, что осуществить план на практике не всегда возможно.

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