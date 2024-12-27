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Китайский производитель памяти может захватить 15% рынка в ближайшие годы, разжигая ценовые войны

Китайский производитель памяти может захватить 15% рынка в ближайшие годы, разжигая ценовые войны

Китайский производитель динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) Changxin Memory Technologies (CXMT) в ближайшие годы может захватить до 15 % мирового рынка памяти, по оценкам Гоу Цзячжана, генерального директора компании Silicon Motion Technology, разработчика контроллеров для твердотельных накопителей, сообщает News.

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