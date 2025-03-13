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  • Aleksandr Sobolev
    Ну в штурмовики норм! 80%  потерь! мясо!😀Судный день Киева...
  • Александр Третьяк
    👍👍👍Красивой жизни пр...
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    Мурашко не впридачу, а в первую очередь, а ЕдРо, которое голосует за законы против народа, в очередь за мурашкой!"Обилного питё". ...

В Уголовный кодекс хотят внести поправки, от которых вздрогнут во многих кабинетах

В Уголовный кодекс хотят внести поправки, от которых вздрогнут во многих кабинетах

Подсудимым коррупционерам предлагают отказать в условном сроке, «выкупе» за штраф и УДО Сергей Аксёнов Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Кирилл Кабанов В России могут ужесточить ответственность должностных лиц за взяточничество.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Давно пора!
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
Никаких УДО вообще не должно быть!!  Пусть отбывают весь срок полностью.
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
Откупятся...
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2 час.
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