А что кроме Евро-2020? Камбэк Джоковича в финале «Ролан Гаррос», Поветкин ушел из бокса, у Гном Гномыча больше подписчиков, чем у Загитовой

Если вы устали от футбола или вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости воскресенья из мира другого спорта: Новак Джокович в финале «Ролан Гаррос» отыгрался с 0:2 по сетам у Стефаноса Циципаса.
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