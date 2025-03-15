Второй этап строительства юго-восточного обхода Симферополя готов на 75%

Сейчас специалисты приступили к укреплению откосов моста. Обход позволит перераспределить транспортные потоки от «Тавриды» в сторону Южного берега Крыма и исключит транзитное движение через столицу полуострова.
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