Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пленный украинец заявил, что приятно удивлен темпами восстановления Мариуполя

Пленный украинец заявил, что приятно удивлен темпами восстановления Мариуполя

Особую экскурсию в возрожденный Мариуполь устроили наши военнослужащие для пленного украинца. Андрею показали город, который спустя два года после освобождения не узнать - повсюду сверкающие свежей краской фасады, новенькие тротуары и детские площадки.

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