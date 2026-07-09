Представляем новый видеодневник о работе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского

Когда будет завершен капитальный ремонт дороги Коноша-Вельск? Как реализуется программа наставничества в Вельской ЦРБ? Когда будет сдана школа на 320 мест в деревне Горка Муравьевская? Об этом и многом другом по итогам рабочей поездки губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в Вельский и Устьянский округа расскажем в новом выпуске видеодневника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии