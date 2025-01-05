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Экс-боец ВСУ: Зеленский повторит судьбу Лопеса, лишившего Парагвай 70% мужчин

Экс-боец ВСУ: Зеленский повторит судьбу Лопеса, лишившего Парагвай 70% мужчин

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли судьбу парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего войну и лишившего страну не только половины территорий, но и порядка 70% мужского населения.

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