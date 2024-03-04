Битва с тенью

Правление Трампа ознаменовалось одной существенной сменой политологического дискурса: концепт «глубинного государства» перестал быть маргинальной темой, граничащей с «теорией заговора», и переместился в центр вполне серьезных исследований.
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