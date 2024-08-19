Жители Северного Тушина собрали груз на передовую и для госпиталей

В ближайшие дни волонтёр из Северного Тушина Андрей Морозов, основатель группы «Помощь фронту СЗАО», едет в зону СВО с очередной партией мобильных тележек, которые он с добровольными помощниками собирает для наших бойцов.
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