В Хабаровском крае в преддверии празднования Международного дня защиты детей сотрудники полиции поздравили воспитанников подшефных детских домов с праздником

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Ванинскому району подполковник полиции Вадим Порошин и старший инспектор направления по работе с ветеранами ОМВД России по Ванинскому району Александра Костюк традиционно навестили воспитанников подшефного детского дома, где поздравили ребят с Днем защиты детей.