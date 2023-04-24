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Бывший мэр Краснодара сообщил, что кубанский судья приехал на СВО

Бывший мэр Краснодара сообщил, что кубанский судья приехал на СВО

Депутат Госдумы и бывший глава Краснодара Евгений Первышов в своих аккаунтах в соцсетях вновь поделился новостями из зоны проведения СВО.

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