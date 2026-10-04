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Газета.ру

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Новым председателем парламента Чеченской Республики стал Ахмед Дудаев

Новым председателем парламента Чеченской Республики стал Ахмед Дудаев

Депутаты парламента Чечни путем голосования избрали председателем парламента Ахмеда Дудаева, представляющего партию «Единая Россия».

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