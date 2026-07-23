Василий Ракитин предложил обсудить создание при ТПП РФ рабочей группы по развитию распределенной нефтепереработки

На площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялось рабочее совещание, посвященное развитию независимой нефтепереработки, вопросам функционирования мини- и микро-НПЗ, а также поиску решений по обеспечению устойчивого топливообеспечения российских регионов.
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