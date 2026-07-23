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Регионы России

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Василий Ракитин предложил обсудить создание при ТПП РФ рабочей группы по развитию распределенной нефтепереработки

Василий Ракитин предложил обсудить создание при ТПП РФ рабочей группы по развитию распределенной нефтепереработки

На площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялось рабочее совещание, посвященное развитию независимой нефтепереработки, вопросам функционирования мини- и микро-НПЗ, а также поиску решений по обеспечению устойчивого топливообеспечения российских регионов.

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