В Америке к власти пришли нацисты-сатанисты?

Не, ну уже сразу в первый день, когда люди обычно стремятся скрыть свою истинную сущность, показаться лучше, чем они есть на самом деле, когда даже Зеленский рассказывал, как он наведет мир во всем мире - эта гоп-компания такое выкаблучивает.