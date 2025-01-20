Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Америке к власти пришли нацисты-сатанисты?

В Америке к власти пришли нацисты-сатанисты?

Не, ну уже сразу в первый день, когда люди обычно стремятся скрыть свою истинную сущность, показаться лучше, чем они есть на самом деле, когда даже Зеленский рассказывал, как он наведет мир во всем мире - эта гоп-компания такое выкаблучивает.

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Комментарии
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Grandad
Это приветствие, принятое в Римской Империи.
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