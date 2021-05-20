Как провести досуг в СЗАО: в Хорошёво-Мнёвниках дадут балет, а в Митине – танцы

В Хорошево-Мневниках покажут детский спектакль 30 мая в 14.00 дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» приглашает на спектакль-балет «Конек-Горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова, в постановке театра хореографических миниатюр «Балаганчик».