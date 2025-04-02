Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом, пишут СМИ

По данным телеканала CNN, ссылающегося на свои источники, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с другими странами Кирилл Дмитриев, предположительно, уже находится в Вашингтоне.
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