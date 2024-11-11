Reuters: Шольц и Трамп обсудили по телефону геополитические вызовы

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили геополитические вызовы и двусторонние отношения, сообщает Reuters со ссылкой на на представителя правительства ФРГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии