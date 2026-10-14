Как Ротшильды профинансировали отмену крепостного права в России?

Отмена крепостного права в 1861 году вошла в историю как великая реформа, освободившая 22,8 миллиона человек.
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