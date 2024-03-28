Континентальная часть Китая предостерегает тайваньских военных от провокаций

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Континентальная часть Китая внимательно следит за действиями тайваньских военных в районе Цзиньмэнь, заявил в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
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