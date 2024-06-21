Киев делает ставку на истребители F-16

Александр Лагуткин

Лучше бы они делали ставку на свои мозги, когда скакать начали и врагом сделали огромную державу с ядерным оружием и богатую ресурсами. Понадеялись на Запад. Западу нужно, чтобы их побольше сдохло в окопах и освободили территорию, которую Зеля уже продал американским евреям в пользование. А то Израилю среди арабов тесно, да и жарковато. Но вот засада, - с мозгами напряг. Очень сказывается эпидемия сифилиса на Западной Украине в 40-х годах прошлого века. Выбивает нейронные цепочки из мозгового вещества эта болезнь у потомков переболевших. Уж очень старались бабки нынешних скакунов ублажать "господ немцев". Вот поэтому и прут подыхать в окопах сотнями тысяч за интересы американских единоверцев Зели. Даже жалеть не хочется.