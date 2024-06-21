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Киев делает ставку на истребители F-16

Киев делает ставку на истребители F-16

Впервые западные партнёры пообещали передать ВСУ истребители F-16 почти год назад, в августе 2023 года.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Лучше бы они делали ставку на свои мозги, когда скакать начали и  врагом сделали огромную державу с ядерным оружием и богатую ресурсами.  Понадеялись на Запад. Западу нужно, чтобы их побольше сдохло в окопах и освободили территорию, которую Зеля уже продал американским евреям в пользование.  А то Израилю  среди арабов тесно, да и жарковато.   Но вот засада, - с мозгами напряг. Очень сказывается эпидемия сифилиса на Западной Украине в 40-х годах прошлого века.  Выбивает нейронные цепочки из мозгового вещества эта болезнь у потомков переболевших.   Уж очень старались бабки нынешних скакунов ублажать &quot;господ немцев&quot;.  Вот поэтому и прут подыхать в окопах сотнями тысяч за интересы американских единоверцев Зели.   Даже жалеть не хочется.
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