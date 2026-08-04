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Без актерской маски: Елена Подкаминская поделилась редкими кадрами с девятилетней дочерью Евой

Без актерской маски: Елена Подкаминская поделилась редкими кадрами с девятилетней дочерью Евой

Зрители привыкли видеть Елену Подкаминскую в образах собранных, волевых и элегантных женщин — будь то Анастасия Нестерова из сериала «Овчарка» или Виктория Гончарова в «Кухне».

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