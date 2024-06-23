Фотовыставки ко Дню молодежи откроются в Москве

Сегодня в столице открылись две фотовыставки, посвященные Дню молодежи. На выставках представлены истории успешных молодых людей, которые не только добиваются своих целей, но и помогают другим развиваться и достигать успеха.
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