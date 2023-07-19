Военное обозрение

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Зеленский подписал закон, позволяющий присваивать офицерские звания военнослужащим без высшего образования

Зеленский подписал закон, позволяющий присваивать офицерские звания военнослужащим без высшего образования

Украинская армия несет большие потери, в ВСУ образовалась катастрофическая нехватка младших офицеров уровня взвод - рота, высшие учебные заведения Минобороны Украины не в силах закрыть все вакантные должности.

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