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Царьград

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Хабиб заявил, что дагестанский террорист посетил одну тренировку в его школе

Хабиб заявил, что дагестанский террорист посетил одну тренировку в его школе

Бывший чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о том, том один из участников теракта в Дагестана занимался в его школе.

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