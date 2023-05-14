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Нельзя никому и ничего давать в долг: приметы на 14 мая

Сегодня, 14 мая,  — Еремей Запашник или Запрягальник потому что в это время проходила активная пахота, вспашка и засев полей, а для пахоты запрягали лошадей.

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