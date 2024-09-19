Реконструкции площади Профсоюзов в Архангельске посвятили большое заседание

В администрации города состоялось большое совещание по реконструкции площади ПрофсоюзовЛетом мероприятия по реконструкции площади Профсоюзов в Архангельске были приостановлены из-за обнаружения археологических находок на территории.
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