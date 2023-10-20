«Известия» показали самые яркие экспонаты открывающейся на ВДНХ выставки «Россия»

В Москве в павильонах ВДНХ полным ходом идет подготовка к открытию выставки-форума «Россия». О том, что увидят посетители выставки рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров в пятницу, 20 октября.
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